تعافي الرئيس الموريتاني ولد الشيخ الغزواني من كورونا

2022-01-10 / 9:42 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت الرئاسة الموريتانية، مساء الأحد، تعافي الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني من إصابته بفيروس كورونا.

وقالت الرئاسة في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع “فيسبوك”، إن “الفحوص التي أجريت للرئيس ولد الغزواني اليوم ظهرت نتائجها سلبية ليتأكد تعافيه من كورونا”.

وأضاف البيان أن “الرئيس ولد الشيخ الغزواني سيستأنف عمله من مكتبه بالقصر الرئاسي في نواكشوط الإثنين”.

وفي 4 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت الرئاسة الموريتانية إصابة ولد الشيخ الغزواني بكورونا.

وخلال الأيام الأخيرة، شهدت موريتانيا تصاعدا غير مسبوق في الإصابات بفيروس كورونا، خصوصا مع ظهور متحور “أوميكرون”.

وأعلنت وزارة الصحة الجمعة تسجيل 1211 إصابة جديدة بكورونا، وهي أعلى حصيلة يومية تسجلها البلاد منذ بداية تفشي الفيروس في العام 2019، فيما كشفت عن تسجيل 14 إصابة بمتحور “أوميكرون”.

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