“فايرز” تعلن بدء تصنيع لقاح مضاد لـ”أوميكرون”

هبة بريس _ متابعة

قال الرئيس التنفيذي لشركة “فايزر” الأميركية ألبرت بورلا، إن لقاحاً يستهدف متحور أوميكرون من فيروس كورونا، سيكون جاهزاً في مارس، وإن الشركة بدأت تصنيع الجرعات بالفعل.

وأضاف بورلا، في حديث مع “شبكة CNBC الإخبارية” الأميركية: “لقد بدأنا بالفعل تصنيع بعض الكميات”، لافتاً إلى أن اللقاح سيستهدف أيضاً المتحورات الأخرى من فيروس كورونا.

ورغم ذلك، قال بورلا، إنه ليس واضحاً حتى الآن ما إذا كنا نحتاج لقاحاً خاصاً لمتحور أوميكرون أم لا، أو كيف سيتم استخدامه، لكن فايزر ستنتج كميات من جرعات هذا اللقاح، لأن “بعض الحكومات طلبت الحصول عليه في أسرع وقت ممكن”، حسب تعبيره.

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