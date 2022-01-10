ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال .. الملك يصدر عفوه على 637 شخصا

2022-01-10 / 9:08 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

بمناسبة تخليد ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 637 شخصا.

وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص :

” بمناسبة ذكرى 11 يناير المجيدة لهذه السنة 1443 هجرية 2022 ميلادية تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 637 شخصا وهم كالآتي :

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 500 نزيلا وذلك على النحو التالي :

– العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 22 نزيلا

– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 473 نزيلا

– تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة : 05 نزلاء

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 137 شخصا موزعين كالتالي :

– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة : 52 شخصا

– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة : 05 أشخاص

– العفو من الغرامة لفائدة : 77 شخصا

– العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة : 03 أشخاص

المجموع العام : 637

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