اختيار سفيان بوفال أحسن لاعب في لقاء غانا

هبة بريس _ رياضة

اختارت اللجنة التقنية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الدولي المغربي سفيان بوفال أحسن لاعب في المباراة التي جمعت مساء يومه الإثنين 10 يناير 2022 المنتخب الوطني بنظيره الغاني، لحساب فعاليات الجولة الأولى عن المجموعة الثالثة من بطولة كأس إفريقيا للأمم الكاميرون 2021، والتي تجرى أطوارها ما بين 09 يناير و 06 فبراير 2022.

وجاء اختيار سفيان بوفال احسن لاعب في هذه المقابلة التي أقيمت على على أرضية ملعب أحمدو أهيدجو بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، بعد المستوى الجيد الذي ظهر به، والذي توجه بتسجيل هدف الفوز للنخبة الوطنية.

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