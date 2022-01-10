المرابط: الموجة الثالثة من كورونا بالمغرب “سريعة جد”ا

2022-01-10 / 8:10 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

قال منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية معاذ المرابط، إن الموجة الثالثة من وباء فيروس كورونا بالمغرب “سريعة جدا” بمدة تضاعف 4 أيام.

وكتب المرابط، وهو أيضا رئيس للجمعية الوطنية لعلم الأوبئة الميداني، في تعليق على الوضع الوبائي لكوفيد-19 إلى غاية 09 يناير الجاري، ن شر على موقع “LinkedIn”، أن “الموجة الثالثة سريعة جدا مع مدة تضاعف قدرها 4 أيام، بينما كانت 8 أيام في الأسابيع الأربعة الأولى من موجة دلتا و 14 إلى 15 يوما في الأسابيع الأربعة الأولى من الموجة الأولى”.

وشدد الخبير على أنه في الأسبوع الرابع من الموجة الثالثة “ينتقل المغرب إلى المستوى الأحمر”، مشيرا إلى أنه من دون مفاجآت، ستستمر الإصابات الجديدة في الارتفاع بشكل سريع جدا للأسبوع الرابع على التوالي، مع تسجيل تغير أسبوعي قياسي نسبته 231.3 في المائة، لم يسجل قط منذ بداية الانتشار الجماعي للفيروس في المغرب.

وأضاف أن معدل الحالات الإيجابية الأسبوعي ارتفع على مستوى جميع الجهات، حيث تضاعف على المستوى الوطني (من 10.2 في المائة إلى 21.7 في المائة)، موضحا أن معدل التكاثر الفعلي لسارس كوفيد-2 يبلغ هو 1.33 (الانحراف المعياري: 0.01

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‫2 تعليقات

  1. موجة الزكام كانت الأسرع..وتقتل أكثر..لماذا نشر الهلع.؟..الوفيات لاتتعدى 4 أو 5 ، إن كنتم صادقين..لماذا قتل الآلاف وتشويه الناس باللقاح المسموم…؟؟

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