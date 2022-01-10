سفيان البحري يغادر سجن العرجات مستفيدا من عفو ملكي

2022-01-10 / 7:55 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

غادر سفيان البحري، المشرف على الصفحة الفيسبوكية غير الرسمية التي تنشر صور الملك محمد السادس والعائلة الملكية، سجن العرجات بسلا، بعد استفادته من عفو ملكي.

واستفاد البحري من العفو بعدما قضى 8 أشهر بالسجن، حيث أدين بسنة حبسا نافذا في حقه وغرامة قدرها 500 درهم، على خلفية متابعته بتهم السكر العلني البين وإحداث الضوضاء، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وإهانة هيئة منظمة”، حيث تم إيداعه بسجن العرجات حينها.

وتقاسم سفيان البحري مع متابعيه خبر مغادرته السجن، قائلا :”عفو ملكي سفيان البحري”.

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