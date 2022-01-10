الصحة العالمية: تباطؤ جائحة كورونا للأسبوع الثامن على التوالي في العالم
الصورة من الارشيف

منظمة الصحة العالمية: موجات جديدة متوقعة لفيروس كورونا كل 4 أشهر

2022-01-10 / 7:43 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أفادت منظمة الصحة العالمية بأن العالم قد يشهد موجة جديدة من فيروس كورونا كل أربعة أشهر، وفقًا لخبير عالمي في هذا المرض.

ورداً على سؤال حول احتمال حدوث زيادة في الفيروس التاجي مرتين أو ثلاث مرات في السنة، قال الدكتور ديفيد نابارو، المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا: “الطريقة التي ينشط بها هذا الفيروس، هو أنه يتراكم ثم يندفع بشكل كبير، ثم ينخفض ​​مرة أخرى، ثم يرتفع مرة أخرى كل ثلاثة أو أربعة أشهر”.

وبحسب موقع “essexlive”، قال نابارو إنه من الصعب التنبؤ بالمستقبل، “لكنني أوافق على أن النمط، كما أعتقد، الذي سيحدث مع هذا الفيروس هو الطفرات المستمرة، والتعايش مع الفيروس يعني القدرة على الاستعداد لهذه الطفرات والاستجابة بسرعة حقًا عند حدوثها”.

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