الحبس موقوف التنفيذ لأستاذين إثر مشاركتهما في مظاهرة بالرباط

هبة بريس _ الرباط

قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الاثنين، بالسجن موقوف التنفيذ في حق أستاذين من تنسيقية “حاملي الشهادات العليا”.

وادانت ابتدائية الرباط ، الاستاذين بشهر حبسا موقو التنفيذ وغرامة قدرها 500 درهم، بسبب مشاركتهما في مظاهرات وسط العاصمة الرباط، كانت قد دعت لها تنسيقية حاملي الشهادات العليا.

وتمت متابعة الأستاذين قادة محمد من مديرية الحاجب، والعوني خالد من مديرية تاوريرت، في حالة سراح، بتهمة إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم والعنف في حقهم، وتعييب شيء مخصص لمنفعة عامة، إضافة إلى تهمة خرق حالة الطوارئ الصحية

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0