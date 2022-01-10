أسود الأطلس يستهلون مشوارهم في “الكان” بفوز ثمين أمام غانا
هبة بريس _ رياضة
حقق المنتخب الوطني المغربي فوزا ثمينا أمام نظيره الغاني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين على أرضية ملعب أحمدو أهيدجو بياوندي، لحساب لقاءات الجولة الأولى من مرحلة مجموعات كأس أمم أفريقيا.
وسجل سفيان بوفال هدف المنتخب الوطني المغربي في الدقيقة 83.
وأجرى الناخب الوطني وحيد حاليلوزيتش مجموعة من التغييرات على التشكيلة الأساسية للأسود الأطلس، حيث اعتمد على ياسين بونو ورومان سايس ونايف أكرد وآدم ماسينا وأشرف حكيمي وسامي مايي وسليم أملاح وعز الدين أوناهي وعمران لوزا وسفيان بوفال وزكرياء أبوخلال.
تميز الشوط الأول من المباراة بالحذر من جانب الطرفين، إذ غابت فيه الفرص الحقيقية، في ظل الحذر الذي لعب به المنتخبان الوطني المغربي والغاني خوفا من تلقي الأهداف.
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المجموع 13 آراء
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21 تعليقات
إن الله يمهل ولا يهمل.. الحمد لله على الانتصار الف مبروك للمنتخب الوطني مسيرة موفقة الى النهاية …
كانت مقابلة صعبة جدا جدا ولكن الحمدلله كان الحظ معهم مع دعوات الجمهور المغربي والوالدين..
ألف مبروك للمنتخب الوطني بهذا الفوز تتمنى له اللقب بكأس إفريقيا بإذن الله..
نتمنى عند عودتهم حاملين الكأس افريقيا باذن الله تعالى ربي يحفظهم من الوباء المتحور الجديد اوميكرون…
ألف مبروك للمنتخب الوطني البطل لقد شرفتم راية المغرب بفوزكم واسترجعتم الثقة الجمهور المغربي…
اليوم لعب معهم الزهر لأننا لم نكن نتوقع الفوز…..
لولا اللاعب سفيان الذي انقد الموقف لكنا في هزيمة ثقيلة لاتحمد عقباها… المهم ألف مبروك العقبة للمقابلات القادمة بإذن الله.
اللعب اليوم للمنتخب الوطني المغربي تقيم جد ضعيف؛واظن هذه المبارة معيار المدرب لأنه لا علاقة في تسير المقابلة هههههههههههه.
الحظ لعب معهم اليوم ؛ لان اللعب جد ضعيف. المهم كان الفوز في هذه المبارة التي جمعت الفريقين..
كانت مقابلة صعبة للغاية؛ والحظ السعيد هههههههههههه هو فوزه اليوم باشق الانفس ونتمنى ان يعطيوا مجهود كثيرا…
لعب المنتخب الوطني اليوم دون المستوى المطلوب… ولكن الحظ معهم..
لا نفرح بهذا الفوز … لأننا دائما في النهاية ننهزم هههههههههههه.
هنيئا للمنتخب الوطني بهذا الفوز تتمنى لهم الفوز باللقب لكأس إفريقيا بإذن الله..
مستوى دون المتوسط وذالك غياب الانسجام بين الخطوط هجوم لم نكن نتوقعه غير موجود وسط الميدان.هههههههه.
هذآ الفوز على الاقل حاول نسايان ما جرى في كأس العرب…بعدما شئمنا من كرة القدم…
مستوى ضعيف لبعض اللعبين بدون مستوى…الحظ فقط…
في نظري لو كان استعمل المدرب التغيرات في بداية الشوط الثاني لكان الفوز بثلاثة أهداف مقابل صفر …..
المنتخب ضعيف بكل المقايس… أما المدرب فاشل حدث ولا حرج هههههههههههه في تسير المقابلة…
ألف مبروك للمنتخب الوطني المغربي ..ولكن كان الحظ معكم وارد وليس دائما هههههههههههه
مستوى ظهور المنتخب لا نرضاه ونتوق الى الافضل