أسود الأطلس يستهلون مشوارهم في “الكان” بفوز ثمين أمام غانا

هبة بريس _ رياضة

حقق المنتخب الوطني المغربي فوزا ثمينا أمام نظيره الغاني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين على أرضية ملعب أحمدو أهيدجو بياوندي، لحساب لقاءات الجولة الأولى من مرحلة مجموعات كأس أمم أفريقيا.

وسجل سفيان بوفال هدف المنتخب الوطني المغربي في الدقيقة 83.

وأجرى الناخب الوطني وحيد حاليلوزيتش مجموعة من التغييرات على التشكيلة الأساسية للأسود الأطلس، حيث اعتمد على ياسين بونو ورومان سايس ونايف أكرد وآدم ماسينا وأشرف حكيمي وسامي مايي وسليم أملاح وعز الدين أوناهي وعمران لوزا وسفيان بوفال وزكرياء أبوخلال.

تميز الشوط الأول من المباراة بالحذر من جانب الطرفين، إذ غابت فيه الفرص الحقيقية، في ظل الحذر الذي لعب به المنتخبان الوطني المغربي والغاني خوفا من تلقي الأهداف.

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