مصر.. الإفراج عن 15 ناشطة سياسية “بإجراءات إحترازية

هبة بريس

أعلنت مؤسسات حقوقية ونشطاء في مصر، الاثنين، حصول 15 ناشطة على قرار بالإفراج عنهن، بعد حبسهن لعامين احتياطيا.

و قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الرابعة، مساء الأحد، إخلاء سبيل 15 فتاة من المحبوسات على ذمة القضية رقم 750 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وقالت المؤسسة الحقوقية “بلادي جزيرة الإنسانية”، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن محكمة جنايات القاهرة الدائرة الرابعة إرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قررت مساء الأحد، إخلاء سبيل 15 سيدة بإجراءات احترازية على ذمة القضية.

ونشرت المؤسسة أسماء المفرج عنهن على صفحتها، حيث واجهت المتهمات في هذه القضية، اتهامات بـ”بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها”.

ويأتي القرار بالتزامن مع إعلان رئيس “حزب الإصلاح والتنمية”، محمد أنور السادات، بحث الهيئات القضائية والنيابة العامة حالات المحبوسين احتياطيا، تمهيدا للإفراج عنهم خلال أيام قليلة.

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