تقرير إسباني : خطر التصعيد بين الجزائر والمغرب حقيقي

2022-01-10 / 6:38 مساءً
4
هبة بريس _ الرباط

اصدر للمعهد الملكي (إلكانو) بإسبانيا تقريرا تطرق فيه الى خطر المواجهة المسلحة بين المغرب والجزائر،

ودعا التقرير الذي حمل عنوان ” إسبانيا في العالم خلال 2022: وجهات النظر والتحديات” الى ضرورة تدخل مدريد إلى العمل على خفض التوتر بين الجارين.

وأشار التقرير ” إلى أن “خطر التصعيد بين الجزائر والمغرب حقيقي” بعد أن قطعت الجزائر العلاقات مع الرباط شهر غشت الماضي.

ونبه التقرير الذي نقلت مضامينه وكالة “أوروبا بريس” إلى أنه لا ينبغي استبعاد مواجهة مسلحة مباشرة بين الرباط والجزائر، أو بمشاركة جبهة البوليساريو، الأمر الذي قد يشعل النار في شمال إفريقيا ويزعزع استقرار المنطقة ككل.

ما رأيك؟
المجموع 15 آراء
2

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عصابة تسطو على مركز تجاري بطريقة هوليودية بصفرو

عصابة تسطو على مركز تجاري بطريقة هوليودية بصفرو

2022-01-10 / 10:50 مساءً
Photo of ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال .. الملك يصدر عفوه على 637 شخصا

ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال .. الملك يصدر عفوه…

2022-01-10 / 9:08 مساءً
Photo of المرابط: الموجة الثالثة من كورونا بالمغرب “سريعة جد”ا

المرابط: الموجة الثالثة من كورونا بالمغرب “سريعة جد”ا

2022-01-10 / 8:10 مساءً
Photo of سفيان البحري يغادر سجن العرجات مستفيدا من عفو ملكي

سفيان البحري يغادر سجن العرجات مستفيدا من عفو ملكي

2022-01-10 / 7:55 مساءً
Photo of الحبس موقوف التنفيذ لأستاذين إثر مشاركتهما في مظاهرة بالرباط

الحبس موقوف التنفيذ لأستاذين إثر مشاركتهما في مظاهرة بالرباط

2022-01-10 / 7:32 مساءً
Photo of مصر.. الإفراج عن 15 ناشطة سياسية “بإجراءات إحترازية

مصر.. الإفراج عن 15 ناشطة سياسية “بإجراءات إحترازية

2022-01-10 / 6:57 مساءً
Photo of تأجيل محاكمة الصحافي سليمان الريسوني إلى 17 يناير الجاري

تأجيل محاكمة الصحافي سليمان الريسوني إلى 17 يناير الجاري

2022-01-10 / 6:25 مساءً
Photo of ابتدائية سلا تحجز ملف نجل الأمين العام لجماعة العدل والإحسان للمداولة

ابتدائية سلا تحجز ملف نجل الأمين العام لجماعة العدل…

2022-01-10 / 6:09 مساءً
Photo of الجازولي: حجم التحويلات المالية لمغاربة العالم بلغت 100 مليار درهم

الجازولي: حجم التحويلات المالية لمغاربة العالم بلغت 100 مليار…

2022-01-10 / 5:25 مساءً
Photo of أزيد من 3.5 ملايين شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

أزيد من 3.5 ملايين شخص تلقوا الجرعة الثالثة من…

2022-01-10 / 5:19 مساءً

‫4 تعليقات

  1. اولا كيفما كان التقرير فهو من جهات و حكومة معادية للوحدة المغربية ,كما ان الفائدة من اخراج هدا التقرير و في هاد الوقت بالتحديد يخدم مصالح كابرانات فرنسا ،والذين فشلوا في كل محاولاتهم الخسيسة و الحقيرة و التي فهمها العالم اجمع بالاضافة الى فضائحهم على المستوى الداخلي ………. ،لا يهم المغرب في صحرائه و الصحراء في مغربها .المغاربة جسم واحد و كلمة واحدة و اصحاب حق .

  3. رغم قطع العلاقات بين البلدين فهي مسألة سياسية وستنتهي ان شاء الله.ليس هناك أي تصعيد فتقريركم مردود عليكم فأنتم وفرنسا من تكيدون لهاذان البلدين نسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم.

  4. اسبانيا فرنسا سبب مشكل الصحراء المغربية كلشي باين وخططكم اصبح بعرفها الجاهل قبل العاقل باغيين الفتنة بين العرب الله يشعلها فيكم المجرمين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق