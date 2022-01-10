تقرير إسباني : خطر التصعيد بين الجزائر والمغرب حقيقي

هبة بريس _ الرباط

اصدر للمعهد الملكي (إلكانو) بإسبانيا تقريرا تطرق فيه الى خطر المواجهة المسلحة بين المغرب والجزائر،

ودعا التقرير الذي حمل عنوان ” إسبانيا في العالم خلال 2022: وجهات النظر والتحديات” الى ضرورة تدخل مدريد إلى العمل على خفض التوتر بين الجارين.

وأشار التقرير ” إلى أن “خطر التصعيد بين الجزائر والمغرب حقيقي” بعد أن قطعت الجزائر العلاقات مع الرباط شهر غشت الماضي.

ونبه التقرير الذي نقلت مضامينه وكالة “أوروبا بريس” إلى أنه لا ينبغي استبعاد مواجهة مسلحة مباشرة بين الرباط والجزائر، أو بمشاركة جبهة البوليساريو، الأمر الذي قد يشعل النار في شمال إفريقيا ويزعزع استقرار المنطقة ككل.

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