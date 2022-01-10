تقرير إسباني : خطر التصعيد بين الجزائر والمغرب حقيقي
هبة بريس _ الرباط
اصدر للمعهد الملكي (إلكانو) بإسبانيا تقريرا تطرق فيه الى خطر المواجهة المسلحة بين المغرب والجزائر،
ودعا التقرير الذي حمل عنوان ” إسبانيا في العالم خلال 2022: وجهات النظر والتحديات” الى ضرورة تدخل مدريد إلى العمل على خفض التوتر بين الجارين.
وأشار التقرير ” إلى أن “خطر التصعيد بين الجزائر والمغرب حقيقي” بعد أن قطعت الجزائر العلاقات مع الرباط شهر غشت الماضي.
ونبه التقرير الذي نقلت مضامينه وكالة “أوروبا بريس” إلى أنه لا ينبغي استبعاد مواجهة مسلحة مباشرة بين الرباط والجزائر، أو بمشاركة جبهة البوليساريو، الأمر الذي قد يشعل النار في شمال إفريقيا ويزعزع استقرار المنطقة ككل.
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4 تعليقات
اولا كيفما كان التقرير فهو من جهات و حكومة معادية للوحدة المغربية ,كما ان الفائدة من اخراج هدا التقرير و في هاد الوقت بالتحديد يخدم مصالح كابرانات فرنسا ،والذين فشلوا في كل محاولاتهم الخسيسة و الحقيرة و التي فهمها العالم اجمع بالاضافة الى فضائحهم على المستوى الداخلي ………. ،لا يهم المغرب في صحرائه و الصحراء في مغربها .المغاربة جسم واحد و كلمة واحدة و اصحاب حق .
المواجهة العسكرية بين البلدين الشقيقين مستبعد رغمة قطع العلاقات و الخلافات السياسية
رغم قطع العلاقات بين البلدين فهي مسألة سياسية وستنتهي ان شاء الله.ليس هناك أي تصعيد فتقريركم مردود عليكم فأنتم وفرنسا من تكيدون لهاذان البلدين نسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم.
اسبانيا فرنسا سبب مشكل الصحراء المغربية كلشي باين وخططكم اصبح بعرفها الجاهل قبل العاقل باغيين الفتنة بين العرب الله يشعلها فيكم المجرمين