تأجيل محاكمة الصحافي سليمان الريسوني إلى 17 يناير الجاري

أرجأت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، النظر في قضية الصحافي سليمان الريسوني، إلى 17 يناير الجاري.

وقضت المحكمة ابتدائيا في حق الصحافي سليمان الريسوني، بخمس سنوات في حكم ابتدائي، من أجل الاشتباه في ارتكابه جريمتي هتك عرض شخص باستعمال العنف والاحتجاز طبقا للفصلين 485 و436 من القانون الجنائي.

وأكّدت النيابة العامة سابقا أنّ جميع شروط العدالة توفّرت في محاكمة الصحافي سليمان الريسوني الذي حُكم عليه بالسجن 5 أعوام بسبب “اعتداء جنسي”، في حين جدّد المُدان التأكيد على “براءته وصموده

وفي واشنطن أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن “خيبة أملها” من الحكم الذي صدر بحق الريسوني.

وقال المتحدّث باسم الوزارة نيد برايس “نعتقد أنّ المسار القانوني الذي أدّى إلى صدور هذا الحكم يتعارض مع الوعود الأساسية للنظام المغربي بشأن حصول المتّهمين بارتكاب جرائم على محاكمات عادلة، ومع وعد دستور 2011، ومع روزنامة الإصلاحات التي وضعها جلالة الملك محمد السادس”.

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