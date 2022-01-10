سليمان الريسوني

تأجيل محاكمة الصحافي سليمان الريسوني إلى 17 يناير الجاري

2022-01-10 / 6:25 مساءً
0

أرجأت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، النظر في قضية الصحافي سليمان الريسوني، إلى 17 يناير الجاري.

وقضت المحكمة ابتدائيا في حق الصحافي سليمان الريسوني، بخمس سنوات في حكم ابتدائي، من أجل الاشتباه في ارتكابه جريمتي هتك عرض شخص باستعمال العنف والاحتجاز طبقا للفصلين 485 و436 من القانون الجنائي.

وأكّدت النيابة العامة سابقا أنّ جميع شروط العدالة توفّرت في محاكمة الصحافي سليمان الريسوني الذي حُكم عليه بالسجن 5 أعوام بسبب “اعتداء جنسي”، في حين جدّد المُدان التأكيد على “براءته وصموده

وفي واشنطن أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن “خيبة أملها” من الحكم الذي صدر بحق الريسوني.

وقال المتحدّث باسم الوزارة نيد برايس “نعتقد أنّ المسار القانوني الذي أدّى إلى صدور هذا الحكم يتعارض مع الوعود الأساسية للنظام المغربي بشأن حصول المتّهمين بارتكاب جرائم على محاكمات عادلة، ومع وعد دستور 2011، ومع روزنامة الإصلاحات التي وضعها جلالة الملك محمد السادس”.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المرابط: الموجة الثالثة من كورونا بالمغرب “سريعة جد”ا

المرابط: الموجة الثالثة من كورونا بالمغرب “سريعة جد”ا

2022-01-10 / 8:10 مساءً
Photo of سفيان البحري يغادر سجن العرجات مستفيدا من عفو ملكي

سفيان البحري يغادر سجن العرجات مستفيدا من عفو ملكي

2022-01-10 / 7:55 مساءً
Photo of الحبس موقوف التنفيذ لأستاذين إثر مشاركتهما في مظاهرة بالرباط

الحبس موقوف التنفيذ لأستاذين إثر مشاركتهما في مظاهرة بالرباط

2022-01-10 / 7:32 مساءً
Photo of مصر.. الإفراج عن 15 ناشطة سياسية “بإجراءات إحترازية

مصر.. الإفراج عن 15 ناشطة سياسية “بإجراءات إحترازية

2022-01-10 / 6:57 مساءً
Photo of تقرير إسباني : خطر التصعيد بين الجزائر والمغرب حقيقي

تقرير إسباني : خطر التصعيد بين الجزائر والمغرب حقيقي

2022-01-10 / 6:38 مساءً
Photo of ابتدائية سلا تحجز ملف نجل الأمين العام لجماعة العدل والإحسان للمداولة

ابتدائية سلا تحجز ملف نجل الأمين العام لجماعة العدل…

2022-01-10 / 6:09 مساءً
Photo of الجازولي: حجم التحويلات المالية لمغاربة العالم بلغت 100 مليار درهم

الجازولي: حجم التحويلات المالية لمغاربة العالم بلغت 100 مليار…

2022-01-10 / 5:25 مساءً
Photo of أزيد من 3.5 ملايين شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

أزيد من 3.5 ملايين شخص تلقوا الجرعة الثالثة من…

2022-01-10 / 5:19 مساءً
Photo of انتحل صفة للنصب على موظفي مؤسسة عمومية.. توقيف شخص بالناظور

انتحل صفة للنصب على موظفي مؤسسة عمومية.. توقيف شخص…

2022-01-10 / 5:08 مساءً
Photo of الدار البيضاء-سطات.. نسبة ملء السدود تتجاوز 44 في المائة

الدار البيضاء-سطات.. نسبة ملء السدود تتجاوز 44 في المائة

2022-01-10 / 5:03 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق