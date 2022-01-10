ابتدائية سلا تحجز ملف نجل الأمين العام لجماعة العدل والإحسان للمداولة

قررت المحكمة الابتدائية بسلا، صبيحة يومه الإثنين حجز ملف، ياسر عبادي، نجل الأمين العام لجماعة العدل والإحسان،للمداولة.

وحددت المحكمة تاريخ 24 يناير الجاري كموعد للنطق بالحكم في القضية بعد سلسلة من التأجيلات.

ويتابع على خلفية تدوينة له على الفيسبوك انتقد من خلالها الأجهزة الأمنية إبان فترة الحجر الصحي، ليتم متابعته في حالة سراح بمقتضيات نصوص القانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر بعدما قُدّم أمام النيابة العامة للمحكمة الابتدائية بسلا في حالة اعتقال بتاريخ 4 أبريل 2020 بعد يومين من احتجازه رهن الحراسة النظرية.

ومن بين التهم التي تم توجيهها للعبادي؛ إهانة هيئات منظمة والتحريض على خرق حالة الطوارئ الصحية.

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