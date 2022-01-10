ماكرون يعلن تعميم فرض الغرامات بدلا من السجن للمحكومين بأقل من سنة

هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تعميم تطبيق الغرامات بدلا من السجن، على الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن أقل من سنة.

وقال ماكرون، خلال زيارته لمدينة نيس، اليوم الاثنين، إنه سيتم تعميم فرض الغرامات الثابتة “على جميع الجرائم التي تنص على عقوبة بالسجن تقل عن عام واحد”، مشددا على أن هذا المبدأ أثبت فاعليته في مواضيع تتعلق بالمخدرات، بحسب ما نقلت شبكة “BFM” الإخبارية المحلية.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى توسيع مبدأ الغرامات ليشمل عدة قضايا أخرى، موضحا أنه تمت كذلك مضاعفة غرامة التحرش في الشارع ولاسيما في المواصلات العامة ضد النساء، 3 أضعاف لتبلغ 300 يورو.

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