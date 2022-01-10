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الجازولي: حجم التحويلات المالية لمغاربة العالم بلغت 100 مليار درهم

2022-01-10 / 5:25 مساءً
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هبة بريس

قال الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار وإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجازولي، إن حجم التحويلات المالية لمغاربة العالم، بلغت السنة الماضية 100 مليار درهم.

وأضاف الجازولي في معرض رده على سؤال شفهي آني، اليوم الإثنين، بمجلس النواب حول موضوع ” الإجراءات الكفيلة بتحفيز مغاربة العالم على الاستثمار ببلادهم”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن حجم التحويلات المالية لمغاربة العالم انتقل من 70 مليار درهم سنة 2020، إلى 100 مليار درهم سنة 2021 رغم تداعيات جائحة كوفيد-19.

وأشار الوزير إلى أن 10 في المائة من هذه التحويلات المالية المسجلة السنة الماضية، وجدت طريقها نحو الاستثمار، مبرزا أنه تم في هذا الصدد استثمار 8 مليارات درهم في قطاع العقار و ملياري درهم في القطاعات المنتجة.

وسجل أن هذه النسب التي تبقى مهمة “تفرض علينا العمل أكثر من أجل تحفيز مغاربة العالم على الاستثمار أكثر بوطنهم الأم وتحقيق 20 أو 30 مليار درهم مثلا في الأفق القريب، وكذا تعزيز نسبة الاستثمار الذي يستهدف القطاعات المنتجة.

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