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انتحل صفة للنصب على موظفي مؤسسة عمومية.. توقيف شخص بالناظور

2022-01-10 / 5:08 مساءً
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هبة بريس - الناظور

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور، من توقيف شخص يبلغ من العمر 38 سنة، يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون واستعمالها في النصب والاحتيال.

وحسب مصدر أمني، فتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى أن المشتبه فيه، وهو موظف منقطع عن العمل بإحدى المؤسسات العمومية بمدينة تطوان، متورط في انتحال صفة مفتش عمومي مكلف بإجراء افتحاص مالي بالمستشفى الإقليمي بمدينة الناظور، وهي الصفة التي استغلها في الولوج إلى هذه المؤسسة وتعريض العاملين بها لعملية نصب واحتيال تعكف الأبحاث حاليا على تحديد خلفياتها وأغراضها.

و قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية التي يشتبه في ضلوعه في ارتكابها.

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