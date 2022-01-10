في الكويت.. السجن 3 سنوات والغرامة 10 آلاف دينار لمن يقيم عرسا أو عزاء

2022-01-10 / 4:54 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أكد مسؤول كويتي أن عقوبة إقامة العرس أو العزاء في الكويت تصل إلى السجن 3 سنوات، و10 آلاف دينار غرامة.

وحسب تصريحات نقلتها القبس الكويتية عن عضو اللجنة الرئيسية لمراقبة تنفيذ الاشتراطات المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا، العقيد عبدالله المطيري، فقد أكد أن هذه العقوبة تأتي كمحاولة لمنع إقامة التجمعات المغلقة.

وأوضح المطيري أنه وفور العلم بإقامة مثل هذه التجمعات، سوف تقوم القوات المختصة بفضها، “وتحويل صاحبها إلى النيابة العامة”، لافتا إلى أن العقوبة ربما تصل إلى 3 سنوات سجنا، أو 10 آلاف دينار غرامة.

وناشد المسؤول الكويتي المواطنين بضرورة الإبلاغ عن تلك التجمعات، مشددا على أنهم سيتابعون “جميع دعوات الأفراح والمناسبات الاجتماعية”.

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