الصورة تعبيرية

أمن البيضاء يتفاعل مع فيديو اعتداء أشخاص على ضحيتين بالشارع العام

2022-01-10 / 4:06 مساءً
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هبة بريس - البيضاء

تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء، بجدية كبيرة، مع مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تصريحات مفادها أن أشخاصا أحدثوا الفوضى بالشارع العام بحي سيدي عثمان بالدار البيضاء، وعرّضوا ضحيتين للعنف وألحقوا خسائر مادية بممتلكاتهما.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، أن الأمر يتعلق بقضية زجرية تعالجها حاليا المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، حيث أسفرت العمليات الأمنية المنجزة عن تحديد هويات المشتبه فيهم وتوقيف واحد منهم من طرف فرقة مكافحة العصابات.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه الموقوف للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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