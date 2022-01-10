أوزين لفتاح العلوي: “عوض تحفيز الإعلام نضتو تعطيو الاشهارات بالانتقائية”.. والأخيرة: “لم نقصد الإقصاء”

2022-01-10 / 4:04 مساءً
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هبة بريس - الرباط

انتقد البرلماني عن الفريق الحركي، محمد اوزين، وزيرة الاقتصاد والمالية، بسبب انتقاء مواقع وجرائد إخبارية معدودة للاستفادة من الإعلانات.

وقال اوزين مخاطبا الوزيرة نادية فتاح العلوي، “للأسف الاعلام هو الحلقة الضعيفة في النموذج التنموي الجديد، رغم أنه شريك أساسي لمواكبة تنزيل هذا النموذج”.

وأضاف “عوض أن تقوم الحكومة بتحفيز الاعلام وتحويله لفضاء حقيقي للنقاش، كتخرج اليوم بمقاربة انتقائية عشوائية “عطي لهذا وحيد لهذا” بمعايير غير واضحة” .

من جهتها، ردت الوزيرة على البرلمان بالقول “هذه فرصة لتوضيح الموضوع للجميع باش ما يكون فيه حتى لبس.. الأمر يتعلق بالاعلانات التي لها طابع مالي واقتصادي وبالضبط تلك التي لها علاقة بسوق الرساميل ، ماشي باقي الاعلانات الادارية”

وأضافت الوزيرة أنه تم تحديد اللائحة النشر الملائمة وتوزيعها على الجهات التي لها علاقة بسوق الرساميل، مشددة على أن “هذه اللائحة ما عندهاش هدف باش تقصي أي جريدة” وفق قولها

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