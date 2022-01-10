وزيرة الاقتصاد والمالية: “حذرنا سابقا من خطر استعمال العملات المشفرة”

هبة بريس - الرباط

جددت وزير الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، تحذير الجهات المعنية من خطورة استعمال العملات المشفرة.

وقالت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين، “تم سابقا إصدار بيان مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل ينذر مخاطر استعمال العملات المشفرة.”

هذا البيان، تضيف الوزيرة، يعد بمثابة تحذير وذلك نظرا للمخاطر التي تحيط باستعمال هذه العملات من قبيل “غسيل الأموال” و”تمويل الإرهاب”مشيرة الى أن الوزارة تعمل مع شركائها من أجل تدارس الجدوى من وضع إطار قانوني للتعامل بهذه العملات .

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