كورنا المغرب
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فتاح العلوي: الحكومة معبأة بإجراءات لمواجهة تداعيات الجائحة

2022-01-10 / 3:25 مساءً
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هبة بريس - الرباط

سجلت وزير الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن جائحة كورونا تسببت في تضرر جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بشكل متفاوت.

وأكدت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين، أن الحكومة معبأة بمجموعة من الإجراءات لمواجهة تداعيات هذه الجائحة اقتصاديا واجتماعيا.

وفي مقدمة هذه الإجراءات، تضيف الوزيرة، الحفاظ على مناصب الشغل والعمل على تكريس حماية اجتماعية شاملة، ثم مواصلة دعم المقاولات خصوصا الصغرى والمتوسطة، و تحفيز الاستثمار الخاص والرفع من تنافسية المقاولات ، وكذلك إطلاق مجموعة من الاستراتيجيات القطاعية خصوصا الجيل الأخضر وبرامج خاصة بالقطاعات الأخرى كالسياحة والصناعة التقليدية.

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