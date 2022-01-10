فتاح العلوي: ارتفاع أسعار المواد الغذائية مرتبط بالسياق الدولي

هبة بريس - الرباط

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، على أن العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية ناتجة عن السياق الدولي.

وذكرت الوزيرة في معرض ردها أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين، أن هذه للعوامل مرتبطة بالأساس بالعودة للنشاط الاقتصادي بعد سنتين من الجمود بسبب جائحة كورونا وكذا بسبب بعد الاضطرابات في السلسلات اللوجيستيكية.

بالرغم من ذلك، تضيف الوزيرة، فقد تمكنت بلادنا من توفير السلع أولا، ثم تحقيق استقرار كبير في معظم أسعار هذه المواد الغذائية الأساسية .

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