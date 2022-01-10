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فتاح العلوي: ارتفاع أسعار المواد الغذائية مرتبط بالسياق الدولي

2022-01-10 / 3:05 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، على أن العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية ناتجة عن السياق الدولي.

وذكرت الوزيرة في معرض ردها أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين، أن هذه للعوامل مرتبطة بالأساس بالعودة للنشاط الاقتصادي بعد سنتين من الجمود بسبب جائحة كورونا وكذا بسبب بعد الاضطرابات في السلسلات اللوجيستيكية.

بالرغم من ذلك، تضيف الوزيرة، فقد تمكنت بلادنا من توفير السلع أولا، ثم تحقيق استقرار كبير في معظم أسعار هذه المواد الغذائية الأساسية .

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‫20 تعليقات

  1. بصدر تقرير حولة الوضعية الصعبة الراهنة لجائحة كوفيد 19 كورونا هههههههه عرفت المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة ارتفاعا ساروخيا..فهو يوميا منشغل المواطن المغربي البسيط الذي لا حول له ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  3. ما كفايا الابتزاز الذي تمارسه المنظمات الدولية…. وهذا السلوك التنظيمي للشؤون الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية…. ولاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.

  4. أصلا ونحن مقبلين على اقتراب رمضان المبارك حينذ تكثر المراقبات في الأسعار المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة….

  5. لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحن نعيش في هذه الوضعية الصعبة الراهنة لجائحة كوفيد 19 كورونا يجب على الحكومة الجديدة أن تراعي متطلبات الفقير وبالاخص نحن في فصل الشتاء والأمر يتطلب أكثر للحياة المعيشية الصعبة للمواطن البسيط….

  6. إن لم يكن هناك حلول لهذه الوضعية الصعبة الراهنة لجائحة كوفيد 19 كورونا في الإقتصاد المعيشي في انخفاض المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة ستكون كارثة كبرى لايحمد عقباها….

  8. أنتم تعيشون حياة الرفاهية وراحة البال لاتفكرون في أداء الفواتر الكهربائية والقفة ولكن للاسف الشديد المسكين لايضع رأسه في الوسادة إلا ويفكر ماذا سيطبخ في الغذ….. اتقوا الله في الفقير الذي طالما عان من الفقر والابتزازات والمجاعة وووووو ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  10. حتى الصندوق فارغ من أجل الدعم للاسر الفقيرة والكادحة تعيش وضعية صعبة جدا جدا ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  13. بالفعل السلع متوفرة ولكن أين هي الوعود الكاذبة التي وعدتموها لنا في الدعم وووووو ولكن اللهب والسرقة والفساد المالي وووووو وووووو وكل واحد…

  15. نريد العودة إلى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية ونتنفس من جديد مما خلفته الجائحة كوفيد 19 كورونا هههههههه منذ سنتين…..

  17. يجب الانقاد ارتفاع المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة من هؤلاء المفسدين الذين لايخافون الله ويقومون بتغير الأسعار المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة ….

  19. اتقوا الله فينا لقد سئمنا من تلاعبكم واكاذيبكم معنا وتمثيليات اتقوا الله فينا الفقير يتخبط في صعوبة الحياة ومعيشتها ولقمة العيش ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..

  20. كل يوم تزداد ارتفاع المواد الغذائية الأساسية الضرورية لاجديد إلا الارتفاع الساروخي..نريد التغيير والاصلاح في الأشياء الضرورية للحياة… وانخفاض المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة والزيادة في الأجور هههههههههههه.

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