سطات.. أعراض الحمى والزكام تملأ المستشفى والصيدليات

محمد منفلوطي_هبة بريس

“رِيحْ خايبة أوليدي هذه، مَعمرْنا شفْنا بحالها…بنادم كُلو طايح في الفراش، والدراري الصغار ناعسين في السبيطار وهو عامر بزاف حتى العيالات ملقاو فين ينعسو حدا ولادهم”، كان هذا حديث سيدة التقتها هبة بريس عند باب دكان بقال بحي الخير المثاخم لمستشفى الحسن الثاني بسطات.

حديث السيدة ومناقشتها للموضوع، لا يختلف كثيرا عن حديث الشارع السطاتي، إذ أن أعراض الحمى والزكام والعطس تملأ الأرجاء، وحتى من الناس من لم يلتزموا بالتدابير الاحترازية حتى وضع الكمامات أضحى موضة واستثناء، يثير فضول المارة وجلساء الذين يمعنون النظر في حاملها…

بسبب تشابه الأعراض تقريبا بين الانفلونزا الموسمية وتداعيات كورونا بمتحوراتها التي لا تنتهي، يشد الناس الرحال صوب قسم المستعجلات أو عند العيادات الطبية الخاصة، ومن الناس من اكتسب خبرة في ميدان الطب والصيدلة، تراه يحرق المراحل ويتوجه مباشرة نحو الصيدليات لاقتناء الأدوية والمسكنات والڤيتامنات وعلى رأسها لاعب الوسط ” الڤيتامين سي”، الذي يعول عليه من قبل كثيرين كمشارك فعال في محاربة الانفلونزا الموسمية وانعاش مناعة الجسم وتنشيطها.

هنا يكثر الطلب على ” صديقنا” هذا، وتارة يُرفع من شأنه ويباع تحت الدف، وأخرى بالمحاباة والمجاملة، على الرغم اننا جميعا نعيش وضعا استثنائيا يتطلب منا جميع تغليب المصلحة العامة على الخاصة، فيما البائس الفقير فيُستقبل بعبارة “متَلْقاهْشْ لِلدوا”.

مواطنون كثيرون من نشطاء الفضاء الأزرق، أطلقوا في أكثر من مناسبة نداءات وتحذيرات من اختفاء بعض الأدوية بفيتامين سي، ودليبران، اللذاني يساعدان على تحسين دور المناعة والتخفيف من حمى الأوجاع في زمن البرد والجائحة معا، مناشدين أصحاب القلوب الرحيمة من المواطنين التخفيف من حدة التخزين والرفع من منسوب الإدخار وترك الفرصة للبسطاء، ومطالبين الجهات المعنية العمل على توفير الاكتفاء الذاتي من هذه المواد الحيوية.

الكل يعيش على وقع الحلقات المتسارعة من مسلسل ” كورونا وطفراته”، وما تتطلبه هذه اللحظة الحاسمة من تظافر الجهود وتحصين للمكتسبات بهدف الخروج منها بأقل الخسائر، يُسجل بمعظم الشوارع والأحياء والأماكن العامة وجود تراخي في تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي والالتزام بالتدابير الاحترازية، وهي رسالة للجهات الوصية على الصحة العامة لاطلاق حملاتها من جديد عبر رؤية موحدة استباقية تأخذ في بعدها الاستراتيجي اشراك كافة للمتدخلين من فعاليات جمعوية واعلامية وحقوقية للحيلولة دون حصول انتكاسة لاقدر الله.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0