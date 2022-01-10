رسميا.. انتهاء حفر الحقل البحري “أنشوا-2” بالعرائش واكتشاف كمية هائلة من الغاز

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلنت الشركة البريطانية “شاريوت ويل أند غاز” انتهاء عمليات الحفر بمنطقة العرائش مكتشفة كميات هائلة من الغاز الطبيعي وسط البحر.

و أوضحت الشركة البريطانية العملاقة أن منصة حفر بئر “أنشوا-2” قبالة العرائش أنهت مهامها بنجاح وسط توقعات باكتشاف كميات هائلة من الغاز الطبيعي في المنطقة.

عمليات الحفر وفق ذات الشركة وصلت لعمق يتجاوز 2512 مترا تحت سطح البحر، و تمت عملية الحفر بناءا على دراسات علمية و تقنية توجت باستعمال “ستينا دون” الضخمة في هاته العملية.

و أوضحت الشركة العالمية للتنقيب عن الغاز بأن احتياطي موارد الغاز الطبيعي المكتشف قبالة سواحل العرائش هام جدا و قد يتعدى في المجمل تكثر من تريليون قدم مكعب و هو ما دفع الشركة لإجراء مزيد من الخبرة على الحقل الغازي.

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