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رسميا.. انتهاء حفر الحقل البحري “أنشوا-2” بالعرائش واكتشاف كمية هائلة من الغاز

2022-01-10 / 2:13 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلنت الشركة البريطانية “شاريوت ويل أند غاز” انتهاء عمليات الحفر بمنطقة العرائش مكتشفة كميات هائلة من الغاز الطبيعي وسط البحر.

و أوضحت الشركة البريطانية العملاقة أن منصة حفر بئر “أنشوا-2” قبالة العرائش أنهت مهامها بنجاح وسط توقعات باكتشاف كميات هائلة من الغاز الطبيعي في المنطقة.

عمليات الحفر وفق ذات الشركة وصلت لعمق يتجاوز 2512 مترا تحت سطح البحر، و تمت عملية الحفر بناءا على دراسات علمية و تقنية توجت باستعمال “ستينا دون” الضخمة في هاته العملية.

و أوضحت الشركة العالمية للتنقيب عن الغاز بأن احتياطي موارد الغاز الطبيعي المكتشف قبالة سواحل العرائش هام جدا و قد يتعدى في المجمل تكثر من تريليون قدم مكعب و هو ما دفع الشركة لإجراء مزيد من الخبرة على الحقل الغازي.

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‫4 تعليقات

  2. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا من فضل الله عز وجل الله الوطن الملك مزيد من الخيرات لبلدنا الحبيب إن شاء الله

  4. الحمدالله على نعمته التى ينعم بها على من اراد وبفضل الله ها هو المغرب يسنشق ريح موارده الطبيعية التى كتبها الله لنا . وبفضل عبقرية ملكنا الهمام حفضه الله ورعاه نسمع خيرا لمجهوداته فى تحسين عيش الشعب المغربى.الله الوطن الملك.

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