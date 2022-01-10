هذا ما سيتدارسه المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس

هبة بريس

ينعقد ،يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته، ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتحديد كيفيات منح التعاونيات الترخيص الاستثنائي بالتعامل مع الأغيار، والثاني بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بالوكالة المغربية للنجاعة الطاقية.

ويتعلق مشروع المرسوم الثالث بتغيير المرسوم المتعلق بتخويل تعويض عن حصة الدرس لفائدة المكلفين بالدروس في أحد معاهد الموسيقى وفنون الرقص التابعة لوزارة الثقافة.

وأضاف المصدر أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، اتفاقا بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع والعبور بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية التشاد، الموقع بالرباط في 10 دجنبر 2021، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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