الحكومة

هذا ما سيتدارسه المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس

2022-01-10 / 1:56 مساءً
1
هبة بريس

ينعقد ،يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته، ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتحديد كيفيات منح التعاونيات الترخيص الاستثنائي بالتعامل مع الأغيار، والثاني بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بالوكالة المغربية للنجاعة الطاقية.

ويتعلق مشروع المرسوم الثالث بتغيير المرسوم المتعلق بتخويل تعويض عن حصة الدرس لفائدة المكلفين بالدروس في أحد معاهد الموسيقى وفنون الرقص التابعة لوزارة الثقافة.

وأضاف المصدر أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، اتفاقا بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع والعبور بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية التشاد، الموقع بالرباط في 10 دجنبر 2021، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of صحيفة اسبانية : الجزائر فقدت تأثيرها على بلدان إفريقيا

صحيفة اسبانية : الجزائر فقدت تأثيرها على بلدان إفريقيا

2022-01-10 / 10:15 مساءً
Photo of مراجعة اللوائح الانتخابية العامة والمهنية.. إيداع الجداول التعديلية المؤقتة

مراجعة اللوائح الانتخابية العامة والمهنية.. إيداع الجداول التعديلية المؤقتة

2022-01-10 / 12:52 مساءً
Photo of بهذه المدن.. الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة بمناصب المسؤولية

بهذه المدن.. الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة بمناصب المسؤولية

2022-01-10 / 9:37 صباحًا
Photo of فوكس الاسباني يقترح خطة لخنق صادرات المغرب الفلاحية نحو سبتة المحتلة

فوكس الاسباني يقترح خطة لخنق صادرات المغرب الفلاحية نحو…

2022-01-09 / 10:50 مساءً
Photo of شباط : الحكومة جعلت الشعب يحلم قبل أن تنقلب على وعودها “

شباط : الحكومة جعلت الشعب يحلم قبل أن تنقلب…

2022-01-09 / 6:11 مساءً
Photo of شباط يؤسس نقابة اتحاد القوى العاملة

شباط يؤسس نقابة اتحاد القوى العاملة

2022-01-09 / 5:03 مساءً
Photo of معارض جزائري يطالب غوتيريس بالتدخل للإفراج عن المعتقلين السياسيين

معارض جزائري يطالب غوتيريس بالتدخل للإفراج عن المعتقلين السياسيين

2022-01-09 / 9:42 صباحًا
Photo of الأشعري : “توازن البلاد سيختل إذا ضعفت فيه قوى المقاومة وقوى الدفاع”

الأشعري : “توازن البلاد سيختل إذا ضعفت فيه قوى…

2022-01-08 / 7:10 مساءً
Photo of “الاتحاد الدستوري” يشيد بالانتصارات الدبلوماسية والموقف الألماني

“الاتحاد الدستوري” يشيد بالانتصارات الدبلوماسية والموقف الألماني

2022-01-08 / 11:47 صباحًا
Photo of إعادة انتخاب المغرب عضوا في اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لسلطات مكافحة الفساد

إعادة انتخاب المغرب عضوا في اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية…

2022-01-08 / 7:30 صباحًا

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق