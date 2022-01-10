علماء يعثرون على ماء في عينات تربة القمر

2022-01-10 / 1:36 مساءً
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هبة بريس - وكالات

اكتشف العلماء الصينيون الماء في عينات التربة القمرية التي نقلها إلى الأرض في ديسمبر 2020 مسبار Chang’e-5. أعلنت ذلك وكالة “شينخوا” الصينية السبت 8 يناير نقلا عن نتائج دراسة نشرت في مجلة Science Advances العلمية.

وجاء في مقال نشرته المجلة أن العينات تحتوي، حسب تقييم العلماء، على 120 جزءا في المليون من الماء. وأشارت المجلة كذلك إلى أن غالبية جزيئات الماء ظهرت في التربة القمرية بسبب تأثير الرياح الشمسية.

يذكر أن صاروخ Changzheng-5 أطلق إلى القمر في 24 نوفمبر عام 2020 من مطار Wenchang الفضائي في جزيرة هاينان، مسبار Chang’e-5 الصيني الذي هبطت كبسولة منه على الأرض بعد عودتها من القمر في منطقة منغوليا الداخلية في شمال البلاد. وأوصل المسبار إلى الأرض 1731 غراما من عينات الصخور القمرية.

يذكر أن الصين أصبحت أول دولة خلال الـ 44 عاما الماضية التي نفذت مهمة نقل عينات الصخور الجيولوجية من سطح القمر.

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