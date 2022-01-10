مراجعة اللوائح الانتخابية العامة والمهنية.. إيداع الجداول التعديلية المؤقتة

هبة بريس

أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول سير عملية المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية العامة واللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية بأن اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة هذه اللوائح الانتخابية قامت، صباح اليوم الاثنين، بإيداع الجداول التعديلية المؤقتة.

وجاء في البلاغ “ينهي وزير الداخلية إلى علم العموم أن اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة واللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية عقدت اجتماعاتها، في إطار عملية المراجعة العادية للوائح المذكورة برسم السنة الجارية، ما بين 5 و9 يناير 2022. وقد قامت اللجان المذكورة، صبيحة يومه الاثنين 10 يناير الجاري، بإيداع الجداول التعديلية المؤقتة، التي تشتمل على القرارات التي اتخذتها في شأن تحيين اللوائح الانتخابية الحالية، بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات، فيما يخص اللوائح الانتخابية العامة، وبمكاتب السلطات الإدارية المحلية التابع لها مقر الدائرة الانتخابية وبمقار الغرف المهنية، فيما يخص اللوائح الانتخابية المهنية”.

وتبعا لذلك، يضيف المصدر ذاته، يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع على الجداول التعديلية السالفة الذكر، طبقا للشروط المقررة قانونا، طيلة الفترة الممتدة ما بين 10 و17 يناير الجاري بالنسبة للوائح الانتخابية العامة، وما بين 10 و18 يناير الجاري بالنسبة للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية.

كما ذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين، غير المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، المستوفين للشروط القانونية، بأنه يتعين عليهم، تقديم طلبات تسجيلهم لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية القريبة من محل إقامتهم أو عبر الموقع الإلكتروني: www.listeselectorales.ma، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 18 و24 يناير الجاري.

وتابع البلاغ “أما بالنسبة للمهنيات والمهنيين المستوفين للشروط المطلوبة قانونا، غير المسجلين في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية، فيمكنهم تقديم طلباتهم لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها مكان مزاولة نشاطهم المهني، وذلك خلال نفس الفترة المخصصة لإيداع الجداول التعديلية المؤقتة، أي ما بين 10 و18 يناير الجاري”.

وذكر وزير الداخلية بأن طلبات القيد الجديدة ستعرض على اللجان المختصة لبحثها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها خلال الاجتماعات التي ستعقدها لهذه الغاية ما بين 10 و14 فبراير 2022.

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