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قبيل مباراة المغرب.. السلطات توصي المقاهي بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وتحذر من الاكتظاظ

2022-01-10 / 12:15 مساءً
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هبة بريس - الرباط

ساعات قليلة قبيل انطلاق مباراة المغرب وغانا ضمن أولى جولات المجموعة الثالثة بكأس إفريقيا المقامة بالكاميرون، قامت عناصر السلطات المحلية بعدد مدن المملكة بجولات على المقاهي والمطاعم التي تعتزم بث اللقاء الكروي.

وفي هذا الصدد، أوصت السلطات أرباب ومستخدمي المقاهي بضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وكذا ضرورة توفر الزبناء على جواز التلقيح.

وحذرت السلطات، المقاهي من تجاوز الأعداد المفروضة للزبناء ومن الاكتظاظا الذي قد يتسبب في انتقال العدوى خاصة في هذه الظرفية الوبائية الصعبة.

وتأتي توصيات السلطات تزامنا وارتفاع الحصيلة اليومية لفيروس كورونا وكذا اناشار متحولا أوميكرون.

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