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كورونا تربك الكاف و تتسبب في تغييرات بالجملة وسط حكام الكان

2022-01-10 / 11:44 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أظهرت التحاليل و الكشوفات المخبرية شبه اليومية التي تجرى لحكام بطولة إفريقيا للأمم وجود عدد من الحالات الإيجابية وسط صفوف الحكام و الحكام المساعدين و حكام الفار الذين تم انتقاؤهم لقيادة مباريات العرس القاري.

و أصيب عدد من الحكام المشاركين في نسخة الكاميرون القارية بفيروس كورونا و هو ما أربك حسابات لجنة التحكيم بالكاف و التي وجدت نفسها في موقف لا تحسد عليه ساعات فقط من بداية المقابلات التي تم تعيين الحكام لها.

و أصيب الحكم المساعد في لقاء إثيوبيا و الرأس الأخضر بفيروس كورونا ساعات فقط قبل انطلاق المباراة، فيما أصيب كذلك الحكم المساعد الذي سبق و تم تعيينه للقاء المنتخب المغربي و نظيره الغاني اليوم.

و وصلت تقريبا عدد الكشوفات الإيجابية لتسع حالات في صفوف الحكام، مما ضيق هامش اختيارات لجنة التحكيم بالكاف و التي ستكون مجبرة على تعيين الحكام الذين أظهرت التحاليل المخبرية سلبية نتائجهم لأكثر من مقابلة في نفس الجولة.

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