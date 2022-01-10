كورنا المغرب
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الابراهيمي: “التعايش الشخصي والجماعي مع كورونا اختيار منطقي”

2022-01-10 / 11:34 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

اعتبر البروفيسور وعضو اللجنة العلمية لفيروس كورونا، عز الدين الابراهيمي، أن التعايش الشخصي والجماعي مع الفيروس اختيار منطقي.

وقال الابراهيمي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”: “أرجوكم… أوقفوا هذا الهذيان… من “فلورونا”… إلى “الجرعة الرابعة”… إلى “دلتاكرون”… أرجوكم… أوقفوا هذا الهذيان… أوقفوا هذه العناوين الرنانة التي تثير الرعب… أوقفوا هذه التعاليق التي تنقص و تقلص كمية الهواء ” التي نستنشقها”… لا تجعلونا نتوه بين كل هذا و ذاك… ارحمونا… و كفى ضغطا نفسيا علينا… نرفض هذه الدعوة إلى الانكماش و العزلة … كما نرفض أن ننجرف إلى التهور و اللامبالاة… و بكل موضوعية لنحلل هذه العناوين الرنانة…”.

وتحدث البروفيسور عن اكتشاف أول فلورونا، معتبرا أن الإصابة بفيروسين تنفسيين تحدث دائما و تؤدي إلى التهابات مصاحبة للجهاز التنفسي طوال الوقت و منذ عشرات السنين، مشيرا الى هذه ليست المرة الأولى و لا الأخيرة التي ستتزامن فيها الإصابة بفيروس الأنفلونزا و فيروس كورونا…
وعن الجرعة الرابعة، تساءل الابراهيمي بالقول “هل يمكن أن نتحدث عن جرعة رابعة و نحن مازلنا نؤسس لبروتوكول تلقيحي يعتمد على جرعتين زائد الجرعة المعززة… و الله “حتى فينا لافانس”… زيادة على ذلك… حتى الدولة الوحيدة التي تفكر في ذلك… تمهلت مِؤخرا … ”

وبخصوص اكتشاف متحور دلتاكرون، استرسل الابراهيمي بالقول، “سنرى في المستقبل ما إذا كانت هذه السلالة أكثر مرضية أو معدية أو ما إذا كانت ستنتصر ضد السلالتين المهيمنتين وهما دلتا وأوميكرون” وأضاف نقلا عن خبير آخر، “أنه يعتقد أن أوميكرون سيتفوق أيضًا على دلتاكرون”…

وختم الابراهيمي تدوينته بالاشارة الى أن اختيار التعايش الشخصي و الجماعي مع الكوفيد و الفيروس… اختيار منطقي إذا لم ندفع الفاتورة غالية من أرواح المغاربة… و من أجل أن لا يقع ذلك… لنتجنب “القتل الغير العمد” بسبب الأنانية و اللامبالاة… و لنتوقف عن الهذيان و الترويع و التهويل… فما يجب فعله… يعرفه الجميع… و لا يحتاج لخبير… و لكن لضمير…” يقول البروفيسور

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