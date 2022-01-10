“التعنيف” يرسل تلميذا لقسم الإنعاش.. ومديرية التعليم تتدخل + فيديو

2022-01-10 / 10:48 صباحًا
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هبة بريس

اهتز اقليم بني ملال، على وقع تعرض تلميذ للتعنيف داخل أحد المؤسسات التعليمية، والذي تسبب في إرساله الى قسم الانعاش.

وفي هذا الصدد، تفاعلت المديرية الإقليمية للتربية والتكوين بني ملال، مع الواقعة، مشيرة إلى أنها ومن منطلق مسؤوليتها وحماية جميع مكونات المجتمع المدرسي من كل أشكال العنف،فقد سارعت إلى التواصل مع التلميذ وإدارة المؤسسة التعليمية.

وأعلنت المديرية عن تكليف لجنة إقليمية للبحث والتقصي في الموضوع من أجل اتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة، والتنسيق مع السلطات القضائية المختصة لتحديد حدود المسؤولية.

كما كشفت عن متابعتها للوضع الصحي للتلميذ، ومواكبة تطورات حالته الصحية بالتنسيق مع عائلة، مشددة على حرصها “حماية مختلف مكونات المجتمع المدرسي من كل أشكال العنف واتخاذ كافة التدابير والإجراءات في سبيل ذلك”.

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تعليق واحد

  1. عمر العصى ما كانت وسيلة للتربية أنا شخصيا ضد ضرب الأطفال عندي ولد في عمره 9 سنوات ما عمرني حطيت عليه يدي العقوبة كتكون حرمانه من لعبة عزيزة عليه مثلا لمدة معينة أو عدم مشاهدة التلفاز لمدة معينة الى غير دلك من الوساءل البسيطة اللي كنقدرو نربيو بيها وليداتنا. أما المدرسين ما عندهمش الحق يضربو التلاميد وخصوصا في الاماكن الخطيرة بحال الرأس أو بالضرب بالعصى في اليد راه هادشي خطير. كاين مجلس تأديبي كاين استدعاء ولي الأمر اما الأب أو الأم اما التعنيف بالضرب أو الكلام الجارح فهدا مرفوض.

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