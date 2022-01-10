أغلبهم قاصرين.. أمن الرباط يوقف 7 أشخاص متورطين في السرقة

هبة بريس - الرباط

فتحت مصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لسبعة أشخاص، من بينهم راشد وستة قاصرين، والذين يشتبه في تورطهم في ارتكاب أفعال السرقة وتهديد سلامة الأشخاص والممتلكات.

وكانت دوريات الشرطة قد باشرت تدخلات ميدانية بمنطقة أكدال بالرباط بعد توصلها بشكايات من ضحايا يتهمون فيها جانحين بتعريضهم لسرقة أربع هواتف محمولة وقطع مجوهرات ومبلغ مالي، حيث تم ضبط سبعة عشر جانحا غالبيتهم قاصرين.

وقد تعرف الضحايا على سبعة من المشتبه فيهم الموقوفين، ستة منهم قاصرين وشخص واحد راشد باعتبارهم المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، والذين تم وضعهم على التوالي تحت تدبير الحراسة النظرية وتحت المراقبة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، بينما تم إخلاء سبيل باقي المضبوطين بعد إخضاعهم لإجراءات التحقق من الهوية والتنقيط بقواعد المعطيات المتعلقة بالأشخاص المبحوث عنهم.

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