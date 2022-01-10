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ارتفاع الإصابات وانتشار أوميكرون يعيدان إقبال المواطنين على مراكز التلقيح

2022-01-10 / 10:23 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

سجلت مراكز التلقيح بمختلف مناطق المملكة، خلال الأيام الأخيرة إقبالا ملحوظا من قبل المواطنين.

وكشف مصدر مطلع، أن عددا من مراكز التلقيح عرفت إقبالا يوميا ملحوظا بعد “شبه العزوف” الذي شهدته خلال الأسابيع الماضية.

وربط ذات المصدر، هذا الإقبال بارتفاع الإصابات اليومية بفيروس كورونا، وانتشار متحور أوميكرون.

كما أشار المصدر ذاته، أن توصيات الخبراء ووزارة الصحة حول أهمية الجرعة الثالثة في الوقاية من متحور أوميكرون ساهمت في إقبال المواطنين على التلقيح.

هذا ويشار الى أن وزير الصحة، خالد ايت الطالب، أكد على أن غالبية المتواجدين بأقسام الإنعاش لم يتلقوا جرعاتهم من التلقيح وخاصة الجرعة الثالثة.

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