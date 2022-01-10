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احتجاجا على “ظروف العمل”.. مستخدمو “طرام البيضاء” يخوضون إضرابا

2022-01-10 / 10:07 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

أعلن أطر ومستخدمو “ترامواي” الدارالبيضاء، عن خوض إضراب عن العمل، اليوم الإثنين.

وحسب بلاغ للمكتب النقابي، فقد جاء هذا الإضراب “احتجاجا على استمرار الإدارة في التملص من تقديم مقترحات صلبة ومتينة تنزع فتيل التوتر، وعلى الطريقة التي تعاملت بها مع الأسباب التي أدت الى وفاة السائق محمد مجداوي والمتمثلة في ظروف العمل القاهرة”.

وشدد ذات المصدر، على تشبثه بالملف المطلبي كاملا، والذي يضم تحسين ظروف العمل وتوفير العنصر البشري الكافي حفاظا على كرامة وسلامة وصحة المستخدمين، حق المستخدمين والمستخدمات في الاستفادة من الزيادة العامة في الأجر، التسريع بالتسوية الكاملة لوضعية المستخدمين الذين يعانون من أمراض مهنية جراء مزاولتهم لمهنتهم منذ التحاقهم بالطرامواي.

كما طالبوا باحترام وتطبيق كل ما جاء في مدونة الشغل (لجنة المقاولة – لجنة الصحة و السلامة – الساعات الاضافية، النهوض الحقيقي بالشأن الاجتماعي داخل الشركة وتأمين صحي يرقى لتطلعات الجميع.

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