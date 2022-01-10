الحكم على زعيمة ميانمار السابقة بالسجن 4 سنوات

2022-01-10 / 9:50 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

حكمت محكمة في ميانمار، اليوم الاثنين، على الزعيمة السابقة للبلاد، أونغ سان سو تشي، بالسجن أربع سنوات، في إحدى التهم الكثيرة الملاحقة في إطارها، بحسب وكالة “فرانس برس”.

وأفاد مصدر مطلع على الملف، بأن القضايا الأخرى الملاحقة في إطارها الزعيمة السابقة قد تعرضها لعقوبة السجن لعقود.

وقال المصدر، إن سو تشي، التي تخضع للإقامة الجبرية منذ انقلاب الأول من فبراير 2021، أدينت بتهمة استيراد أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني.

يذكر أنه سبق أن حكم على الزعيمة السابقة لميانمار في ديسمبر بالسجن لمدة أربع سنوات لخرقها القيود المفروضة على فيروس كورونا، وهو حكم خفضه المجلس العسكري لاحقا إلى عامين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of السعودية تفرض غرامات مالية كبيرة ضد مخالفي “قيود كورونا”

السعودية تفرض غرامات مالية كبيرة ضد مخالفي “قيود كورونا”

2022-01-10 / 2:43 مساءً
Photo of احتجاجا على الجواز الصحي.. فرنسيون “يهاجمون” نائب ماكرون أمام منزله

احتجاجا على الجواز الصحي.. فرنسيون “يهاجمون” نائب ماكرون أمام…

2022-01-10 / 12:30 مساءً
Photo of زلزال بقوة 5.8 ريختر يضرب اليونان

زلزال بقوة 5.8 ريختر يضرب اليونان

2022-01-09 / 11:19 مساءً
Photo of وزيرة الدفاع الألمانية تلتقي جنود بلادها في العراق

وزيرة الدفاع الألمانية تلتقي جنود بلادها في العراق

2022-01-09 / 9:02 مساءً
Photo of بلجيكا: آلاف المتظاهرين في بروكسيل ضد القيود الصحية

بلجيكا: آلاف المتظاهرين في بروكسيل ضد القيود الصحية

2022-01-09 / 7:34 مساءً
Photo of مقتل 200 شخص في هجمات لـ”قطاع طرق” شمال نيجيريا

مقتل 200 شخص في هجمات لـ”قطاع طرق” شمال نيجيريا

2022-01-09 / 6:48 مساءً
Photo of اسبانيا ..تفكيك شبكة تهرب الحشيش بالمروحيات

اسبانيا ..تفكيك شبكة تهرب الحشيش بالمروحيات

2022-01-09 / 6:37 مساءً
Photo of ألمانيا تهدد “ماسينجر تلغرام” بغرامات بملايين الدولارات

ألمانيا تهدد “ماسينجر تلغرام” بغرامات بملايين الدولارات

2022-01-09 / 4:54 مساءً
Photo of الجزائر .. السجن النافذ عامين لرئيس حزب بتهمة “إهانة” الرئيس تبون

الجزائر .. السجن النافذ عامين لرئيس حزب بتهمة “إهانة”…

2022-01-09 / 3:56 مساءً
Photo of غانتس يخضع لفحص كورونا وحجر منزلي

غانتس يخضع لفحص كورونا وحجر منزلي

2022-01-09 / 3:51 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق