بهذه المدن.. الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة بمناصب المسؤولية

هبة بريس - الرباط

أفرجت المديرية العامة للأمن الوطني، عن مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بعدد من المصالح اللاممركزة للأمن الوطني بكل من مدن تاوريرت والجديدة ومكناس والدار البيضاء ومراكش، وهي تعيينات تندرج في سياق ديناميكية متواصلة تروم الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، عبر إسناد مسؤولية التدبير العملياتي لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل، وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.

وقد شملت التعيينات الجديدة، والتي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، خمسة مناصب جديدة للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لرئيس منطقة أمن المدينة القديمة بمراكش، ورئيسة للمصلحة الولائية للعمل الاجتماعي بالدار البيضاء، علاوة على تعيين رئيس لفرقة محاربة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس.

كما همت هذه التعيينات أيضا وضع إطارين أمنيين على رأس مصالح لاممركزة للأمن العمومي، حيث تم تعيين رئيس دائرة للشرطة بمدينة تاوريرت ورئيس لفرقة خيالة الأمن الوطني بمدينة الجديدة.

وقد تم الحرص في تعيين هاته الأطر الأمنية على اعتماد معايير الكفاءة المهنية والانضباط الشخصي، وذلك ليتسنى للمسؤولين الأمنيين من الجيل الجديد تنزيل مخططات العمل في مجال خدمة أمن المواطن، وتدعيم الإحساس بالأمن، وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين

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