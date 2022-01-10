عبد اللطيف الحموشي

بهذه المدن.. الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة بمناصب المسؤولية

2022-01-10 / 9:37 صباحًا
2
هبة بريس - الرباط

أفرجت المديرية العامة للأمن الوطني، عن مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بعدد من المصالح اللاممركزة للأمن الوطني بكل من مدن تاوريرت والجديدة ومكناس والدار البيضاء ومراكش، وهي تعيينات تندرج في سياق ديناميكية متواصلة تروم الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، عبر إسناد مسؤولية التدبير العملياتي لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل، وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.

وقد شملت التعيينات الجديدة، والتي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، خمسة مناصب جديدة للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لرئيس منطقة أمن المدينة القديمة بمراكش، ورئيسة للمصلحة الولائية للعمل الاجتماعي بالدار البيضاء، علاوة على تعيين رئيس لفرقة محاربة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس.

كما همت هذه التعيينات أيضا وضع إطارين أمنيين على رأس مصالح لاممركزة للأمن العمومي، حيث تم تعيين رئيس دائرة للشرطة بمدينة تاوريرت ورئيس لفرقة خيالة الأمن الوطني بمدينة الجديدة.

وقد تم الحرص في تعيين هاته الأطر الأمنية على اعتماد معايير الكفاءة المهنية والانضباط الشخصي، وذلك ليتسنى للمسؤولين الأمنيين من الجيل الجديد تنزيل مخططات العمل في مجال خدمة أمن المواطن، وتدعيم الإحساس بالأمن، وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of هذا ما سيتدارسه المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس

هذا ما سيتدارسه المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس

2022-01-10 / 1:56 مساءً
Photo of مراجعة اللوائح الانتخابية العامة والمهنية.. إيداع الجداول التعديلية المؤقتة

مراجعة اللوائح الانتخابية العامة والمهنية.. إيداع الجداول التعديلية المؤقتة

2022-01-10 / 12:52 مساءً
Photo of فوكس الاسباني يقترح خطة لخنق صادرات المغرب الفلاحية نحو سبتة المحتلة

فوكس الاسباني يقترح خطة لخنق صادرات المغرب الفلاحية نحو…

2022-01-09 / 10:50 مساءً
Photo of شباط : الحكومة جعلت الشعب يحلم قبل أن تنقلب على وعودها “

شباط : الحكومة جعلت الشعب يحلم قبل أن تنقلب…

2022-01-09 / 6:11 مساءً
Photo of شباط يؤسس نقابة اتحاد القوى العاملة

شباط يؤسس نقابة اتحاد القوى العاملة

2022-01-09 / 5:03 مساءً
Photo of معارض جزائري يطالب غوتيريس بالتدخل للإفراج عن المعتقلين السياسيين

معارض جزائري يطالب غوتيريس بالتدخل للإفراج عن المعتقلين السياسيين

2022-01-09 / 9:42 صباحًا
Photo of الأشعري : “توازن البلاد سيختل إذا ضعفت فيه قوى المقاومة وقوى الدفاع”

الأشعري : “توازن البلاد سيختل إذا ضعفت فيه قوى…

2022-01-08 / 7:10 مساءً
Photo of “الاتحاد الدستوري” يشيد بالانتصارات الدبلوماسية والموقف الألماني

“الاتحاد الدستوري” يشيد بالانتصارات الدبلوماسية والموقف الألماني

2022-01-08 / 11:47 صباحًا
Photo of إعادة انتخاب المغرب عضوا في اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لسلطات مكافحة الفساد

إعادة انتخاب المغرب عضوا في اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية…

2022-01-08 / 7:30 صباحًا
Photo of العلاقات بين المغرب وألمانيا .. دول عديدة تراقب التطورات

العلاقات بين المغرب وألمانيا .. دول عديدة تراقب التطورات

2022-01-07 / 10:10 مساءً

‫2 تعليقات

  2. تعيين على راس فرقة الخيالة و تعيين على راس المصالح الاجتماعية
    هادو هما التعيينات لي غادي يخدمو و يتبتو انن المواطنين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق