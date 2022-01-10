تفاصيل تعرض صحفيين جزائريين للاعتداء والسرقة بالكاميرون

2022-01-10 / 9:25 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أفادت وسائل إعلام بتعرض مجموعة من الصحفيين الجزائريين للاعتداء بالأسلحة البيضاء في مدينة دوالا الكاميرونية وإصابة اثنين منهم بجروح.

وحسب موقع جريدة “الخبر” الجزائري، فإن أشخاصا مدججين بالأسلحة البيضاء اعترضوا الصحفيين الذين يغطون مباريات كأس أمم إفريقيا، أثناء خروجهم من الفندق الذي يقيمون فيه في المدينة واعتدوا عليهم، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم بجروح.

وأشار إلى أن المعتدين سلبوا الضحايا كل ممتلكاتهم بما فيها جوازات السفر.

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‫2 تعليقات

  2. اظن بأن هذا ليس الا زيفا وادعاءات كاذبة كما معروف عنهم. الم تلاحظوا خيالهم الواسع في ذلك؟ حائط البراق وجبل توبقال وقبلهم كانت مكة والقران والان سفينة نوح واهل الكهف الخ…والقادم من الاكاذيب لازال في طور التنقيب لاخراجهم.وماخفي كان اعظم.

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