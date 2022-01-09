الشكوك تحوم حول شقيقه.. العثور على جثة أربعيني في حالة تعفن بفاس

2022-01-09 / 11:23 مساءً
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هبة بريس – فاس

عثر، زوال اليوم الأحد، على جثة رجل أربعيني مجهول الهوية هامدة و متحللة ؛ داخل كيس بلاستيكي مرمي في الخلاء بحي الحسني بن دباب التابع لمقاطعة المرينيين بمدينة فاس

ووفق مصدر خاص ل ” هبة بريس ” ، فإن العثور على الجثة جاء بعد أن تفاجأ أحد المواطنين الذي كان مارا بالمكان سالف الذكر بوجودها؛ فقام على الفور، بإخطار السلطات التي انتقلت إلى عين المكان .

و أضاف ذات المصدر أن جثة الهالك وجدت مربوطة و في حالة متقدمة من التحلل، الذي طال أجزاء من جسمه. مشيرا الى أن الشكوك تحوم حول شقيق المفارق للحياة، مرجحا أن يكون هو الجاني ، حيث تم توقيفه قصد الاستماع إليه بشأن المنسوب إليه

وخلفت الواقعة حالة استنفار عجلت بحضور عناصر الأمن، وممثل عن السلطة المحلية، حيث جرى نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس، قصد إخضاعها للتشريح الطبي، تبعا لتعليمات النيابة العامة.

هذا ، ولا زالت الأبحاث جارية من طرف المصالح الأمنية بمدينة فاس للحصول على معلومات حول الضحية من ساكنة الحي قصد الوصول إلى الحقيقة. يضيف ذات المصدر

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