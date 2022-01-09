زلزال بقوة 5.8 ريختر يضرب اليونان

2022-01-09 / 11:19 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلن مركز “جي. إف. زد” الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالا قوته 5.8 درجات ضرب اليونان في ساعة متأخرة من مساء الأحد.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات، فيما لم تشر التقارير الإعلامية إلى وقوع ضحايا أو إصابات.

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تعليق واحد

  1. هاذ اليونان بغيتها تغرق وسط الماء، لم يسبق لي ان زرت هذه البلاد ولن اتمنى زيارتها بسبب عنصريتها مع المسلمين وما نسمع عنها، غرقها ماريو دراغي بالديون عندما كان مسؤولا بالبنك الدولي قبل ان يكون رءيسا للحكومة الايطالية، اليونان نزيدوها على اوروبا الشرقية لي ما فيها نفع

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