زلزال بقوة 5.8 ريختر يضرب اليونان

هبة بريس - وكالات

أعلن مركز “جي. إف. زد” الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالا قوته 5.8 درجات ضرب اليونان في ساعة متأخرة من مساء الأحد.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات، فيما لم تشر التقارير الإعلامية إلى وقوع ضحايا أو إصابات.

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