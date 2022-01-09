فوكس الاسباني يقترح خطة لخنق صادرات المغرب الفلاحية نحو سبتة المحتلة

2022-01-09 / 10:50 مساءً
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هبة بريس - الرباط

قالت صحيفة “الفارو دي سوتا ” ان حزب فوكس الإسباني، اليميني المتطرف، يعتزم تقديم مقترح في البرلمان، يهم ضرورة إمداد مدينة سبتة المحتلة بمواد غذائية 100 في 100 إسبانية.

وضافت الصحيفة المحلية بسبتة المحتلة ، أن الخطوة تهدف الى تضييق الخناق على المنتجات الواردة من المغرب والتي سبق للحزب أن قال إنها غزت الأسواق الإسبانية .

واعتبر المصدر أن إسبانيا لديها “غذاء ممتاز من النوعية المثلى”، وأن التشريعات الوطنية والأوروبية هي التي “فرضت تدريجياً في السنوات الأخيرة مجموعة من متطلبات الصحة النباتية أو المهنية أو الحيوانية”.

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