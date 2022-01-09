فنانون من مغاربة المهجر يصدرون اغنية : “مغربي نفتاخر بيك يابلادي”

2022-01-09 / 9:43 مساءً
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هبة بريس - فن

في بادرة فريدة من نوعها تستحق التنويه والتشجيع ، قام أربعة من الفنانين بأرض المهجر بأداء اغنية وطنية رائعة تحمل عنوان ” مغربي نفتخر بك يابلادي”.

الأغنية مهداة للملك محمد السادس و إلى مغاربة العالم حيث تعبر الاغنية، عن افتخارها بعاهل البلاد مع الدعاء له بالنصر و طول العمر وعن اعتزاز مغاربة العالم بانتمائهم إلى المملكة الشريفة كما مناظر خلابة من مناطق مختلفة بالمغرب .

وقام بأداء الأغنية الفنانين سيدي عمي مولاي هشام، صوت المغرب ، من مدينة كليرمون فيران بفرنسا و سليمة السنوسي من مدينة سان سيباستيان باسبانيا و نور الدين الحوري من بروكسيل ببلجيكا و نجم الروك ايمان بلعباس من واشنطن بامريكا. و قد وضع كلماتها ايوب ابوزيد و لحنها الثنائي انس الادريسي و نجم الروك ايمان بلعباس.

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