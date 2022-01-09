TOPSHOT - Firefighter paramedics work at the scene of a deadly fire on January 5, 2022, in Philadelphia's popular museum district of Fairmount. Thirteen people, including seven children, died when a fire tore through a converted three-story house in the eastern US city of Philadelphia on January 5, officials said. The blaze was one of the deadliest in recent memory in America's sixth-most populous metropolis. (Photo by Ed JONES / AFP)

مصرع 19 شخصا بينهم أطفال في حريق بنيويورك

2022-01-09 / 9:35 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أفادت وكالة “أسوشيتيد برس” بمقتل ما لا يقل عن 19 شخصا بينهم 9 أطفال في حريق شب في مبنى سكني في مدينة نيويورك الأمريكية.

وفي مؤتمر صحفي ، قال مفوض إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك، دانييل نيجرو، إن 63 شخصا أصيبوا في الحادث، فيما أرسل 32 شخصا إلى المستشفيات، وكانت الاصابة الغالبة عليهم هي استنشاق الدخان الشديد.

وأضاف نيجرو إنه يتوقع “مزيدا من القتلى”، وأن بعض المصابين كانوا أطفالا.

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