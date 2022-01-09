مصرع 19 شخصا بينهم أطفال في حريق بنيويورك

هبة بريس - وكالات

أفادت وكالة “أسوشيتيد برس” بمقتل ما لا يقل عن 19 شخصا بينهم 9 أطفال في حريق شب في مبنى سكني في مدينة نيويورك الأمريكية.

وفي مؤتمر صحفي ، قال مفوض إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك، دانييل نيجرو، إن 63 شخصا أصيبوا في الحادث، فيما أرسل 32 شخصا إلى المستشفيات، وكانت الاصابة الغالبة عليهم هي استنشاق الدخان الشديد.

وأضاف نيجرو إنه يتوقع “مزيدا من القتلى”، وأن بعض المصابين كانوا أطفالا.

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