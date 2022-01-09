وزيرة الدفاع الألمانية تلتقي جنود بلادها في العراق

2022-01-09 / 9:02 مساءً
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هبة بريس - وكالات

وصلت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت إلى العراق قادمة من الأردن في أول جولة لها بعد توليها مهام منصبها في الحكومة الألمانية الجديدة.

وأعلن متحدث باسم وزارة الدفاع أن السياسية المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي التقت اليوم الأحد (التاسع من يناير 2022) جنودا من الجيش الألماني في العاصمة العراقية بغداد للاستعلام عن مهمة الجيش الألماني هناك. كما أجرت لامبرشت محادثات مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ووزير الدفاع العراقي جمعة عناد.

وكانت لامبرشت وصلت إلى الأردن أمس السبت حيث اطلعت على مشاركة جنود بلادها في قاعدة الأزرق الجوية في المهمة الدولية مكافحة تنظيم داعش، وكتبت وزارة الدفاع على تويتر أن لامبرشت التقت هناك جنودا من الجيش الألماني في أول لقاء شخصي لها مع الجنود.

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