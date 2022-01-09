“عصابات السماوي” تواصل اسقاط ضحاياها..مجهولون يسلبون سيدة مجوهرات بجرسيف

2022-01-09 / 8:52 مساءً
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هبة بريس : ادريس المحجوبي

قامت عصابة متخصصة مكونة من مجموعة من النساء قبل قليل من مساء هذا اليوم الأحد 09 يناير ، بسرقة سيدة عجوز عن طريق “السماوي” ،حيث تمكّنت العصابة من سلبها حلي ذهبية من يدها .

وحول تفاصيل الواقعة فالضحية كانت تهم بالعبور قبل ان تعترض سبيلها سيدتان ، بشارع الحسن الثاني بالقرب من محلات للمجوهرات وسط المدينة ، وتحت تاثير “عملية السماوي”، بدات الضحية في تنفيذ اوامر افراد هذه العصابة حيث اعطتهم مجوهرات باهضة الثمن لم تحدد قيمتها بعد .

هذا وفور علمها بالخبر حلت عناصر الأمن بعين المكان لفتح تحقيق بغية الاحاطة بحيثيات وأسباب هذه السرقة .

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تعليق واحد

  1. هؤلاء المشعوذين لابد من إعدامهم.اذا كنت تعرف شخصا او أشخاصا غرباء غالبا يلبسون جلاب كالفقيه ينصبون على وكالات ويسترين يونين لارسال واستقبال الحوالات المالية كأن يطلب صدقة ومن. بعد يقول لك صرف لي نقودا ويعطيها لك باليد اليسرى بعد قراءة طلاميس مشعوذة ..الخ لاتعطوهم وقتا وتجاهلوهم.

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