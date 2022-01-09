“عصابات السماوي” تواصل اسقاط ضحاياها..مجهولون يسلبون سيدة مجوهرات بجرسيف
هبة بريس : ادريس المحجوبي
قامت عصابة متخصصة مكونة من مجموعة من النساء قبل قليل من مساء هذا اليوم الأحد 09 يناير ، بسرقة سيدة عجوز عن طريق “السماوي” ،حيث تمكّنت العصابة من سلبها حلي ذهبية من يدها .
وحول تفاصيل الواقعة فالضحية كانت تهم بالعبور قبل ان تعترض سبيلها سيدتان ، بشارع الحسن الثاني بالقرب من محلات للمجوهرات وسط المدينة ، وتحت تاثير “عملية السماوي”، بدات الضحية في تنفيذ اوامر افراد هذه العصابة حيث اعطتهم مجوهرات باهضة الثمن لم تحدد قيمتها بعد .
هذا وفور علمها بالخبر حلت عناصر الأمن بعين المكان لفتح تحقيق بغية الاحاطة بحيثيات وأسباب هذه السرقة .
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