“عصابات السماوي” تواصل اسقاط ضحاياها..مجهولون يسلبون سيدة مجوهرات بجرسيف

2022-01-09 / 8:52 مساءً
0

هبة بريس : ادريس المحجوبي

قامت عصابة متخصصة مكونة من مجموعة من النساء قبل قليل من مساء هذا اليوم الأحد 09 يناير ، بسرقة سيدة عجوز عن طريق “السماوي” ،حيث تمكّنت العصابة من سلبها حلي ذهبية من يدها .

وحول تفاصيل الواقعة فالضحية كانت تهم بالعبور قبل ان تعترض سبيلها سيدتان ، بشارع الحسن الثاني بالقرب من محلات للمجوهرات وسط المدينة ، وتحت تاثير “عملية السماوي”، بدات الضحية في تنفيذ اوامر افراد هذه العصابة حيث اعطتهم مجوهرات باهضة الثمن لم تحدد قيمتها بعد .

هذا وفور علمها بالخبر حلت عناصر الأمن بعين المكان لفتح تحقيق بغية الاحاطة بحيثيات وأسباب هذه السرقة .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الشكوك تحوم حول شقيقه.. العثور على جثة أربعيني في حالة تعفن بفاس

الشكوك تحوم حول شقيقه.. العثور على جثة أربعيني في…

2022-01-09 / 11:23 مساءً
Photo of أكادير ..مديرية الصحة تعلق على قرار اغلاق مركز الأنكولوجيا

أكادير ..مديرية الصحة تعلق على قرار اغلاق مركز الأنكولوجيا

2022-01-09 / 8:33 مساءً
Photo of “القاتل الصامت” ينهي حياة زوجين بفاس

“القاتل الصامت” ينهي حياة زوجين بفاس

2022-01-09 / 6:15 مساءً
Photo of حصيلة جديدة لعدد الملقحين ضد “الفيروس” في المغرب

حصيلة جديدة لعدد الملقحين ضد “الفيروس” في المغرب

2022-01-09 / 5:28 مساءً
Photo of تسجيل 4963 إصابة و7 وفيات جديدة بـ”كورونا” في 24 ساعة

تسجيل 4963 إصابة و7 وفيات جديدة بـ”كورونا” في 24…

2022-01-09 / 4:32 مساءً
Photo of وضعية العاملين ببرنامج محو الأمية ..الاستقلال يسائل التوفيق

وضعية العاملين ببرنامج محو الأمية ..الاستقلال يسائل التوفيق

2022-01-09 / 2:56 مساءً
Photo of إنزكان : ترك سيارته الفارهة ل ” الغسيل” فوجدها في حادث سير

إنزكان : ترك سيارته الفارهة ل ” الغسيل” فوجدها…

2022-01-09 / 2:27 مساءً
Photo of الفرقة الوطنية تطيح ببرلماني بإقليم سطات

الفرقة الوطنية تطيح ببرلماني بإقليم سطات

2022-01-09 / 2:16 مساءً
Photo of خطير..مركز لعلاج السرطان يوقف خدماته باكادير

خطير..مركز لعلاج السرطان يوقف خدماته باكادير

2022-01-09 / 12:50 مساءً
Photo of هيئة تطالب بإدراج الابتزاز الجنسي كشكل من أشكال الرشوة

هيئة تطالب بإدراج الابتزاز الجنسي كشكل من أشكال الرشوة

2022-01-09 / 12:25 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق