التشكيلة المحتملة للمنتخب الوطني أمام غانا في كأس أمم أفريقيا
هبة بريس - الرياضة
يلتقي المنتخب الوطني المغربي مع نظيره الغاني، غدا الإثنين بداية من الخامسة عصرا، ضمن لقاءات الجولة الأولى من مرحلة مجموعات كأس أمم أفريقيا بالكاميرون.
ويتطلع أسود الأطلس لتحقيق نتيجة الانتصار في مباراتهم الأولى ضد غانا، من أجل مناقشة بقية المباريات بهدوء والسعي نحو إنهاء مرحلة المجموعات في الصدارة بالعلامة الكاملة.
وفي هذا السياق، من المحتمل أن يعتمد الناخب الوطني وحيد حاليلوزيتش خلال هذه المباراة على التشكيلة التالية :
حراسة المرمى : ياسين بونو
خط الدفاع : رومان سايس – نايف أكرد – أشرف حكيمي – آدم ماسينا
وسط الميدان : سفيان أمرابط – فيصل فجر – عمران لوزا
الهجوم : سفيان بوفال – منير الحدادي – زكرياء أبوخلال
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المجموع 3 آراء
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21 تعليقات
حتى وإن قاموا بهذه التشكيلية كونوا على يقين سيكون الانهزام….
سينهزم بالمعيار الثقيل هههههههههههه لأنه هكذاك كانت الصدمة في كأس العرب…
أول رحلة للعودة متجهة نحو المغرب هههههههههههه.
نتوقع جيرا للمنتخب الوطني مسيرة موفقة يارب الفوز باللقب لكأس إفريقيا بإذن الله.
اعتقد ستتوقف المبارة وذالك بسبب الجائحة كوفيد 19 كورونا هههههههه….
أظن أن المدرب سيكون هو السببب في الهزيمة أمام الخصم… لأنه مدرب فاشل…
سيكون الفوز باذن الله للمنتخب…
لانريد الصدمة مرة أخرى .نريد الفوز باذن الله….. نريد هذه المرة بالفوز بكاس افريقيا…
نتمنى على الأقل التعادل هههههههههههه.
نحن لازلنا في الصدمة…صدمة كأس العرب… والآن نخاف ان تكون الصدمة الثانية.انها نهاية كرة القدم بالنسبة للمغاربة.
أظن الفوز لغانا….والخسارة للمغاربة والطائرة في انتظارهم هههههههههههه.
ربما غذا سيتم الاغلاق المقاهي… لأنهم متضررين بهذه المقابلة (تكسير الزجاج والطاولات وكذا الكؤوس) هههههههههههه
أكثر من نصف الجمهور المغربي رافضين المتابعة .حتى لا تكون الصدمة مرة أخرى هههههههههههه.
سينهزم المنتخب ب3/4 بالنسبة لغانا..
انشالله لصالح المنتخب الوطني ..سيتمر الى النهائيات…
ستكون مقابلة صعبة للغاية نتمنى ان يمر بها بالانتصار يآرب…
نتمنى ان يقصى الفريق الغيني .. لأنها ستكون مقابلة صعبة جدا جدا…..
الانتصار باذن الله للفريق المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم…
اعتقد أن المنتخب الوطني لكرة القدم المغربي سيحطم الرقم القياسي في تسجيل الاهداف كما فعل بكأس العرب هههههههههههه.
رغم هذه التشكيلية الأمر لن يتغير لأن المدرب ليس في المستوى المطلوب….