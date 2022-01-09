التشكيلة المحتملة للمنتخب الوطني أمام غانا في كأس أمم أفريقيا

2022-01-09 / 8:35 مساءً
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هبة بريس - الرياضة

يلتقي المنتخب الوطني المغربي مع نظيره الغاني، غدا الإثنين بداية من الخامسة عصرا، ضمن لقاءات الجولة الأولى من مرحلة مجموعات كأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

ويتطلع أسود الأطلس لتحقيق نتيجة الانتصار في مباراتهم الأولى ضد غانا، من أجل مناقشة بقية المباريات بهدوء والسعي نحو إنهاء مرحلة المجموعات في الصدارة بالعلامة الكاملة.

وفي هذا السياق، من المحتمل أن يعتمد الناخب الوطني وحيد حاليلوزيتش خلال هذه المباراة على التشكيلة التالية :

حراسة المرمى : ياسين بونو

خط الدفاع : رومان سايس – نايف أكرد – أشرف حكيمي – آدم ماسينا

وسط الميدان : سفيان أمرابط – فيصل فجر – عمران لوزا

الهجوم : سفيان بوفال – منير الحدادي – زكرياء أبوخلال

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‫21 تعليقات

  19. اعتقد أن المنتخب الوطني لكرة القدم المغربي سيحطم الرقم القياسي في تسجيل الاهداف كما فعل بكأس العرب هههههههههههه.

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