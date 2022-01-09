أكادير ..مديرية الصحة تعلق على قرار اغلاق مركز الأنكولوجيا

2022-01-09 / 8:33 مساءً
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هبة بريس - اكادير

خرجت المديرية الجهوية للصحة والحماية الإجتماعية بجهة سوس ماسة، عن صمتها ازاء قرار إغلاق المركز الجهوي للأنكولوجيا بمدينة أكادير، حيث اكدت ان المركز المذكور يتوفر على جميع الموارد اللازمة .

وقالت المديرية في بلاغ لها توصلنا بنسخة منه ، أن المركز يتوفر على جميع الموارد اللازمة لضمان سيرورة العمل به وبطريقة عادية، نافية بذلك ما بررت به إدارة المركز قرار التوقف عن تقديم الخدمات للمرضى.

جدير بالذكر ان المركز الجهوي للأنكولوجيا بأكادير، قد أعلن في مذكرة داخلية، توقفه عن تقديم الخدمات الطبية للمرضى، بسبب ما وصفه بالنقص في الأطر التمريضية.

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