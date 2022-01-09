مقتل 200 شخص في هجمات لـ”قطاع طرق” شمال نيجيريا

هبة بريس - وكالات

أعلنت متحدثة باسم الحكومة النيجيرية مقتل 200 شخص على الأقل خلال عدة هجمات نفذها مسلحون هذا الأسبوع في ولاية زامفارا في شمال غرب البلاد.

وقالت المتحدثة باسم وزيرة الشؤون الإنسانية سعدية عمر فاروق لوكالة الأنباء الفرنسية “إنها فاجعة. أكثر من 200 شخص دُفنوا… بسبب غزو قطاع الطرق”.

أضافت الوزيرة في بيان نُشر مساء السبت “نشعر بالقلق أيضا إزاء النازحين الذين يفرون بالمئات من مجتمعاتهم”.

وتشهد مناطق في وسط وشمال غرب نيجيريا منذ سنوات اشتباكات بين رعاة ماشية ومزارعين على خلفية السيطرة على أراض، ويقوم أفراد من عصابات إجرامية يطلق عليها اسم “قطاع طرق”، بعمليات قتل ونهب وخطف.

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