اسبانيا ..تفكيك شبكة تهرب الحشيش بالمروحيات

هبة بريس - وكالات

تمكن فككت الشرطة الاسبانية بالتعاون مع نظيرتها الفرنسية شبكة اجرامية متخصصة في تهريب المخدرات بواسطة المروحيات .

وقالت وسائل اعلام اسبانية أن المنظمة الاجرامية كانت تعمد الى تهريب المخدرات من الضفة الجنوبية للبحر الابيض المتوسط صوب اسبانيا ومن ثمة نقله الى فرنسا عن طريق اخفائه بين الحمولة القانونية للشاحنات الثقيلة.

ومكنت عملية رصد وتتبع المركبات التي كانت تستعملها المنظمة، من توقيف احد أعضائها، كان يتنقل بهوية مزورة، والذي قادها الى تحديد هوية 5 اعضاء اخرين كما تم حجز 3 مروحيات وأسلحة نارية، وذخيرة، وسترات واقية من الرصاص.

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